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29.05.2020 11:25
Проект: В регионах

В Нововоронеже отмечают юбилей энергоблока № 5

30 мая 1980 года энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) с реактором ВВЭР-1000 - первый энергоблок-миллионник в Советском Союзе - был включен в энергосистему страны. За 40 лет энергоблок выработал более 230 миллиардов кВт/ч электроэнергии. Такого количества достаточно, чтобы обеспечить работу Российских железных дорог в течение 5 лет.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС стал головным в серии энергоблоков "миллионников" и прототипом для 37 из 60 существующих атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР. Впервые на энергоблоке №5 была построена сверхпрочная герметичная железобетонная защитная оболочка как дополнительный элемент безопасности.

Проектный срок службы энергоблока №5 НВ АЭС составил 30 лет. Он увеличился ещё на 25 лет после масштабной модернизации, проведенной в 2010-2011 годах. Нововоронежские специалисты первыми осуществили эту операцию: ранее продление сроков эксплуатации энергоблоков-миллионников не проводилось. В ходе беспрецедентных по объему работ заменили значительную часть электротехнического и тепломеханического оборудования. Из 1 500 км существующего кабеля заменили 1 400 км и вновь проложили 550 км. Выполнен целый ряд работ по усовершенствованию систем безопасности, в частности, смонтировано оборудование для сейсмозащиты.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые в 2015 году провели на энергоблоке №5 миссию OSART, подтвердили высокий уровень безопасности энергоблока-миллионника.

"Этот год проходит для нас под флагом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 75-летия атомной промышленности, а также 40-летия энергоблока №5 Нововоронежской АЭС, который сегодня успешно работает и продолжает обеспечивать электричеством население Воронежской области и предприятия Центрального Черноземья. Показатели безопасности энергоблока-юбиляра на высоком уровне и соответствуют мировым требованиям", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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