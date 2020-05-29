В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей

Следственный комитет по Московской области начал проверку после публикации СМИ о том, что в лесном массиве Сергиево-Посадского городского округа обнаружена свалка дорогостоящих лекарств. По сообщениям СМИ, стоимость выброшенных медикаментов составляет 6 миллионов рублей.

Также сообщается, что на свалке оказались дорогостоящие лекарства от ВИЧ-инфекции и онкологии, которые обычно предоставляются больным бесплатно.

"Следствие должно установить лица, которые выбросили медицинские препараты, а также причины, по которым лекарства не дошли до пациентов", - сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.