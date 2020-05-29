В Подмосковье снова откроют парикмахерские

Московская область готовится открыть парикмахерские с 3 июня. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире "России 1".

Для парикмахерских созданы новые санитарные стандарты. Клиентов будут принимать только по предварительной записи, сервисы наподобие кофе перед стрижкой, пока под запретом. Очереди в помещениях тоже исключены. Обязательно проветривание и обработка воздуха бактерицидной лампой.

Отметим, что в Москве парикмахерские могут открыть на следующем этапе послабления ограничений.