В Рязанской области прикрыли производство контрафактных сигарет

Рязанская область оказалась поставщиком поддельных немаркированных сигарет. На окраине Рязани и в Скопинском районе полиция совместно с ФСБ при поддержке Росгвардии ликвидировала подпольное производство контрафакта, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сигареты без фильтра выпускали в промзоне Рязани. Три производственные линии обслуживали восемь уроженцев Средней Азии. В полиции отмечают, что у двоих из них были проблемы с пребыванием на территории нашей страны. Жили работники здесь же - в строительном вагончике рядом с цехом. Причем им запрещалось выходить за пределы огороженной забором территории. В этом рязанском цехе и складских помещениях изъяли три производственные линии и 760 тысяч немаркированных пачек сигарет.

Второй цех находился в селе Чулково Скопинского района. Здесь под нелегальное производство арендовали ангар у Скопинского амортизаторного завода. Две производственные линии обслуживались восемью работниками, проживавшими рядом. Завидев полицию, они попытались сжечь коробки с сигаретами. Но сгорела лишь часть контрафакта.

В полиции отмечают, что производились и хранились поддельные табачные изделия и в рязанском, и в скопинском цехах в крайне антисанитарных условиях.

- Исследование подтвердило, что на автоматизированных линиях в городе Рязани и в Скопинском районе сигаретные пачки были оклеены поддельными акцизными марками, - отметила Ирина Волк.

По данному факту следственной частью СУ УМВД по региону возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ".