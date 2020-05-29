Власти Москвы рассказали, когда откроются кафе и рестораны

Предприятия общественного питания в Москве смогут снова принять посетителей на следующем этапе смягчения ограничений. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, сейчас обсуждаются детали и условия, в которых предстоит работать кафе и ресторанам. В этой сфере, подчеркнул Немерюк, сложнее реализовать санитарные требования, нежели в непродовольственных магазинах.

Напомним, в Москве 1 июня начнется второй этап ослабления ограничений, которые ранее пришлось ввести из-за коронавируса. В частности, снова откроются непродовольственные магазины, автосалоны, прачечные и химчистки.