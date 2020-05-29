Власти Москвы рассказали о штрафах после усиления масочного режима

Данчиков напомнил, что с 1 июня масочный режим нужно будет соблюдать не только в общественных местах, но и вообще везде вне дома. В том числе по пути в магазин, на работу, во время занятий спортом и прогулок. За нарушение режима сохраняются прежние штрафы: 5 тысяч рублей в транспорте и 4 тысячи в помещениях и на улице.