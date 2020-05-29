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29.05.2020 11:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Завершился марш "Бессмертного полка онлайн"

Текст: Ирина Огилько
Шествие "Бессмертного полка онлайн" длилось 20 дней, за это время его трансляцию посмотрели около 25 миллионов человек со всего мира. Об этом "РГ" сообщили в центральном штабе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

- Главный смысл акции в том, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе, - считает сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", Народный артист СССР, Герой труда РФ Василий Лановой. - И то, как люди откликнулись на нашу акцию "Бессмертный полк онлайн" еще раз показало, что любовь к ветеранам, к нашим героям-победителям жива, никуда не делась, что мы все были и остаемся наследниками Великой Победы. И слава Богу, что это так".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Из-за режима самоизоляции в этом году акция прошла в онлайн-варианте. Для этого граждане должны были прислать анкеты и портреты героев на портал "Бессмертного полка России". Всего было прислано порядка 3 миллионов анкет. Все заявки проходили обязательную предварительную модерацию. Помимо сотрудников проекта, помогали спонсоры и волонтеры.

"Прежде чем приступить к модерации заявок, добровольцы прошли специальное обучение. В ходе работы были зафиксированы и случаи оскорбления подвига Советского народа, - рассказала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. - Вместо ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей, а также фотографии лидеров противника. Организаторы акции передали данные таких пользователей в Следственный комитет. СК России уже нашел несколько человек, которые выложили фотографии нацистских преступников. Работа следователей продолжается - в деле появляются новые фигуранты, и эти люди будут привлечены к ответственности за реабилитацию нацизма".

Фото: youtube.com
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Трансляция почти три недели шла на сайтах Бессмертного полка России, Международного Бессмертного полка, в онлайн-кинотеатре "Okko", а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Наибольшую популярность у участников акция получила именно в соцсетях.

До 31 мая на сайтах трансляции шествия есть возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов на Красной площади.

После окончания проекта данные участников, авторизовавшихся через социальные сети, будут доступны на ресурсе "Банк Памяти". В личном кабинете можно будет дополнить историю своего ветерана, а также найти информацию о местах его боевых сражений или однополчанах.

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