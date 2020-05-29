Двух жителей ЕАО оштрафовали за фейки о коронавирусе

В Еврейской автономной области двух местных жителей оштрафовали за распространение недостоверных сведений о коронавирусной инфекции.

Как сообщает прокуратура региона, в Instagram появилась информация о том, что "в терапии областной больницы находится больной с коронавирусом".

Кроме того, в одном из мессенджеров рассылались аудиосообщение и фотографии "заваренной двери в подъезде дома с больным COVID -19 в Биробиджане". На других изображениях были колонны военной техники и военных, якобы находящиеся на въезде в карантинную зону Октябрьского района ЕАО.

"Распространенные материалы не соответствуют действительности, указанная в них информация в ходе проверки не подтвердилась. Всего в интернете выявлено пять ложных фактов", - отмечается в сообщении.

Полицией автономии возбуждено пять дел об административном правонарушении. Недостоверная информация в короткий срок удалена.

По решению суда два человека должны заплатить штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей. Другие материалы находятся в стадии рассмотрения.