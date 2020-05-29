На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на 6,5 километров

В пятницу утром на камчатском вулкане Ключевском произошел пепловый выброс высотой 6500 метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные KVERT.

Шлейф распространяется в восточном и юго-восточном направлениях от исполина, населенных пунктов на его пути нет.

Ключевскому присвоен один из самых высоких - "оранжевый " - код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.