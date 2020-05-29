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29.05.2020 03:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на 6,5 километров

Текст: Юлия Гарднер

В пятницу утром на камчатском вулкане Ключевском произошел пепловый выброс высотой 6500 метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные KVERT.

На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на пять километров

Шлейф распространяется в восточном и юго-восточном направлениях от исполина, населенных пунктов на его пути нет.

Ключевскому присвоен один из самых высоких - "оранжевый " - код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

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