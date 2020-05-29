В Хабаровском крае из-за хлопка газа пострадал один человек

В городе Амурске Хабаровского края произошел хлопок бытового газа в одной из квартир шестиэтажного дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В результате произошло возгорание, спасатели эвакуировали из подъезда восемь человек. Житель квартиры, где случилось ЧП, получил ожоги 27 процентов тела, его доставили в районную больницу.

Конструкция дома и соседние квартиры из-за хлопка не повреждены.

Региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку для установления всех обстоятельств происшествия.