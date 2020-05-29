В Якутске заведено дело о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых

В Якутске по материалам проверки городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту заражения коронавирусной инфекцией пожилых постояльцев частного пансионата "Доверие".

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, в мае в пансионате было выявлено 15 случаев инфицирования коронавирусом. Среди заболевших оказались как пожилые постояльцы, так и работники заведения.

"Массовое заражение стало возможным в результате несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности", - отмечено в сообщении.

Установлено, что в пансионате при отсутствии контроля за реализацией профилактический мероприятий не соблюдался режим самоизоляции и масочный режим, не было запрета на допуск посетителей и посторонних лиц, выявлены факты выезда за пределы заведения.

Материалы проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.