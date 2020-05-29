Медикам Приморья не выплатили 3 млн рублей за работу в условиях COVID-19

Только после вмешательства прокуратуры Приморского края началась выплата средств стимулирующего характера медикам двух учреждений здравоохранения за работу с коронавирусными больными, сообщается на сайте ведомства.

Региональным законодательством предусмотрены выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медикам в связи с выявляемыми заражениями COVID-19 у пациентов. Однако в городе Спасске-Дальнем и в Ханкайском районе не было выплачено около трех миллионов рублей за апрель и первую половину мая текущего года.

Территориальные прокуроры внесли представления об устранении нарушений закона, а также инициировали привлечение виновных лиц к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).