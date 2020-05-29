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29.05.2020 07:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье у осужденного за взятку чиновника реквизировали дом и землю

Текст: Анна Бондаренко

По иску прокуратуры Приморья Советский районный суд Владивостока вынес решение о взыскании в доход государства имущества бывшего исполняющего обязанности главы департамента лесного хозяйства края Владимира Иванова, осужденного в прошлом году за взятку, сообщила пресс-служба надзорного органа.

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По решению суда экс-чиновник должен отдать трехэтажный дом и участок земли общей стоимость 10 миллионов рублей. Прокуратура установила, что бывший руководитель департамента приобретал это имущество, а затем зарегистрировал его на родственников жены. Доказать законность получения денег, на которые были куплены дом и участок, он не смог, в связи с чем прокуратура направила иск в суд. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, что в прошлом году Иванова осудили за получение взятки в сумме 550 тысяч долларов США за незаконное принятие решений о продлении договоров аренды лесных участков. Суд назначил ему четыре года лишения свободы и штраф 35 миллионов рублей. Помимо этого, бывшему чиновнику на пять лет запретили занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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