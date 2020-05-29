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29.05.2020 06:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье впервые составили родословную дальневосточных леопардов

Текст: Анна Бондаренко

Научные сотрудники национального парка "Земля леопарда" Таисия Марченкова и Анна Виткалова изучили родственные связи внутри популяции дальневосточного леопарда и составили генеалогическое древо целого ряда семей. Как отмечает пресс-служба национального парка, такое исследование проведено впервые.

"Ученые систематизировали данные об индивидуальных родственных связях в популяции дальневосточного леопарда. Смоделировать генеалогическое древо удалось для 47 особей. Дальнейший анализ "семейной хроники" показал, что древо разветвляется на четыре отдельных линии, самая большая из которых включила сразу три поколения леопардов", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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Источником для анализа стали данные фотомониторинга, которые собирали в резервате с 2013 по 2019 годы. Изначально этот метод использовался для контроля над численностью редких кошек, но сейчас стало ясно, что с его помощью можно провести много других актуальных изысканий.

Ценность исследования, по мнению авторов, в том, что оно открывают новые возможности для изучения изменений внутри популяции на протяжении поколений. Например, можно получить представление о расселении детенышей леопарда после того, как они начинают жить самостоятельно.

Доклад по итогам работы был представлен в рамках научной конференции, где удостоился призового места.

Справка "РГ"

На "Земле леопарда" идет постоянный фотомониторинг - за жизнью обитателей нацпарка в автоматическом режиме следят около 400 камер. Это самая крупная площадка фотомониторинга в России и одна из крупнейших в мире. Площадь, охваченная сетью фотоловушек, достигает 360 тысяч гектаров, что почти в полтора раза больше площади Москвы.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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