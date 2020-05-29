Власти Приамурья примут второй пакет мер помощи предпринимателям

Амурская область вошла в первую десятку регионов России, в которых по итогам 2019 года отмечено наименьшее давление на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов.

- Об определенной положительной динамике хорошо говорят цифры: если в 2017 году 38 процентов опрошенных предпринимателей сталкивались с фактами административного давления, то в 2018 году их количество не превышало 26 процентов. Сократилось и число внеплановых проверок бизнеса с 3884 в 2018 году до 3764 за год предыдущий, - привел цифры губернатор Василий Орлов.

Индекс "Административное давление" подготовлен институтом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей на основании данных, полученных до начала пандемии COVID-19. В кардинально изменившихся условиях бизнес-сообщество нуждается не только в ликвидации административных барьеров, но и в прямой помощи со стороны властей.

- Важная мера помощи малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным НКО - объявленная президентом РФ отмена налоговых выплат, за исключением НДС, а также страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года, - подчеркнула министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова. - Эта мера усилит введенную ранее отсрочку по выплатам и позволит бизнесу на три месяца освободиться от фискальной нагрузки, пустить денежные средства на восстановление работы своего предприятия.

Как сообщила первый замминистра экономразвития и внешних связей Приамурья Оксана Кукшенева, налоговые послабления для бизнеса принимаются не только на федеральном, но и на региональном уровне.

В Амурской области уже действует один пакет мер поддержки предпринимателей и завершается разработка второго. Прежде всего пересмотрена налоговая нагрузка на компании и ИП, общая сумма налоговых преференций по первому пакету составила больше миллиарда рублей.

В области расширен перечень видов деятельности для применения "налоговых каникул" по патентной системе налогообложения, снижены ставки по УСН для отдельных видов деятельности и расширен список ВЭД при применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Кроме того, владельцы городских и пригородных автобусов освобождены от транспортного налога, а для компаний, являющихся собственниками недвижимости (при условии осуществления деятельности по местонахождению данных объектов) и арендодателей, которые снижают плату для своих арендаторов, понижены ставки по налогу на имущество организаций до 0,5 и 0 процентов соответственно.

Муниципалитеты также сокращают фискальную нагрузку бизнеса. Депутаты Благовещенской городской думы уменьшили налоговую ставку в отношении коммерческих объектов с 2 до 0,75 процента кадастровой стоимости. Решение затронет 3682 объекта предпринимательства. Такой же шаг готовит городской совет Белогорска.

Все больше бизнесменов в Приамурье обращаются в банки для реструктуризации имеющихся займов или отсрочки по кредитам. Кроме того, они берут беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы. Первые такие займы были выданы в области еще в начале апреля. К настоящему моменту в регионе одобрено более 70 заявок на кредиты под 0 процентов для выплаты зарплаты. Из них 34 заявки на общую сумму свыше 90 миллионов рублей оформлены за прошлую неделю.

Кроме того, с 1 июня в стране будет запущена еще одна специальная кредитная программа поддержки занятости с возможностью погашения всей суммы займа за счет государства.

Выдавать такие кредиты по льготной ставке в 2 процента годовых будут предприятиям в пострадавших отраслях, а также СОНКО. Сумма рассчитывается по формуле: один МРОТ на одного человека в месяц на шесть месяцев. Срок погашения займа - 1 апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение периода действия кредитной программы сохранит занятость сотрудников на уровне 90 процентов, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. При занятости в 80 процентов предпринимателям спишут половину кредита и процентов по нему.

- Очень важно, что сегодня на федеральном уровне большое внимание уделяется сохранению занятости населения. Меры поддержки, направленные именно на сохранение рабочих мест и выплату зарплат гражданам, принимаются системно в каждом федеральном пакете, - отметила Людмила Старкова.

Также предприниматели активно обращаются за микрозаймами, прежде всего для пополнения оборотных средств и закрытия кассовых разрывов. За первый месяц действия нового льготного продукта региональная микрокредитная компания выдала предпринимателям на эти цели больше 11 миллионов рублей.

- В Амурской региональной микрокредитной компании разработано несколько специальных кредитных продуктов. Займы можно получить по ставке от 1 до 6 процентов, - сообщила директор организации Ольга Белоусова. - Предприниматели начали возвращаться к своей деятельности после снятия ограничений, и к нам уже поступают заявки на получение средств.

Антикризисные продукты запущены и региональной гарантийной организацией. Поддержка РГО помогла предприниматели области пролонгировать и реструктуризировать кредиты на общую сумму свыше 62 миллионов рублей.

Для докапитализации региональной гарантийной и микрокредитной организаций правительство РФ направило в бюджет Амурской области 30,5 миллиона рублей. Благодаря дополнительным средствам, вскоре еще больше бизнесменов смогут воспользоваться антикризисными продуктами компаний.

Растет и число обращений амурских предпринимателей в ФНС России для получения федеральных субсидий. Только за последнюю неделю Амурское управление приняло больше четырех тысяч заявлений на безвозмездные выплаты. В общей сложности амурчане подали заявки на сумму в 134 миллиона рублей. Причем за апрель уже выплачено больше 33 миллионов.

С 5 июня предприниматели региона смогут подавать в администрации муниципалитетов заявки на получение прямых субсидий.

- Претендовать на эти средства могут как предприниматели, ведущие деятельность в пострадавших отраслях экономики, так и те, у кого доходы снизились более чем на 30 процентов. Получить они смогут до 200 тысяч рублей и направить деньги на выплату заработной платы сотрудникам и оплату коммунальных платежей. В первую очередь поддержка будет оказываться небольшим предприятиям, в которых работают не более 15 человек. Одним из главных условий, которые мы ставим перед получателями такой поддержки, - сохранение занятости коллектива, - объяснила министр экономического развития и внешних связей. - На первом этапе на эти цели из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей.

Тем временем в рамках второго пакета мер региональной поддержки будет расширен перечень получателей принятых ранее налоговых преференций.

- Согласно подсчетам специалистов, воспользоваться первым блоком налоговых льгот в общей сложности смогут больше 24 тысяч человек. Однако в текущих условиях мы предлагаем дополнительно расширить перечень получателей преференций, чтобы максимально поддержать бизнес в условиях пандемии, - заявила Людмила Старкова.

Важно, что, несмотря на сложную ситуацию в экономике в связи с действием ограничительных мер, в Амурской области продолжают открывать дело новые предприниматели.

- В мае при содействии инфраструктуры поддержки бизнеса в Приамурье появилось пять компаний, - сообщила руководитель регионального центра "Мой бизнес" Татьяна Ситникова. - За апрель зарегистрировано порядка 150 новых организаций.