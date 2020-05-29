141 нижегородский медик получил страховку, заразившись COVID-19

141 нижегородский медработник, пострадавший от COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, получил единовременные страховые выплаты. Об этом "РГ" сообщили в нижегородском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

На счета медработников ведомством было перечислено более 9,7 миллиона рублей. Страховки получили врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой помощи. Сумма единовременной выплаты составляет 68 811 рублей. Обращений медработников, связанных с отказом работодателя проводить расследование случая заболевания, в ведомство не поступало.

- Порядок получения выплат максимально упрощен. В течение суток работодатель создает комиссию и проводит расследование. По его результатам в Фонд социального страхования РФ передается справка с основными данными работника, на основании которой готовятся документы для осуществления единовременной страховой выплаты, и в срок не позднее следующего дня со дня получения справки ФСС проводит оплату. Таким образом, расследование страхового случая и единовременная страховая выплата осуществляется в течение четырех дней, - сообщил "РГ" руководитель нижегородского отделения ФСС РФ Юрий Хабров.

Что касается летальных случаев среди медицинских работников, то все они расследуются, пояснили в ведомстве. Пока документы на выплаты по таким случаям в региональное отделение не поступали.