Более 361 миллиона рублей направили на развитие СЭГЗ в Удмуртии

Более 361 миллиона рублей направили на развитие Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) в Удмуртии его акционеры. Это 66 процентов от чистой прибыли за 2019 год, сообщает пресс-служба предприятия. Всего она составила 546,5 миллиона рублей.

- Благодаря этому завод сможет более эффективно работать в новых условиях, успешно проводить техперевооружение и подготовку кадров. Мы благодарны членам совета директоров и акционерам предприятия за то внимание, которое уделяется именно вопросам развития, - сказал генеральный директор Сарапульского электрогенераторного завода Алексей Беляев.

На общем собрании акционеров предприятия объявили о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2019 год - 571 рубль на одну обыкновенную акцию номинальной стоимость в один рубль. Всего на выплату дивидендов направят 145,6 миллиона рублей.

- Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 3 июня 2020 года, - говорится в сообщении.

Кроме того, на собрании акционеров избрали новых членов совета директоров, в который вошли: директор по информационным технологиям и оптимизации бизнес-процессов СЭГЗ Михаил Аксельрод, генеральный директор СЭГЗ Алексей Беляев, Сергей Мусинов, генеральный директор АО "Технодинамика" Игорь Насенков, заместитель директора по внешнеэкономической деятельности и маркетингу Андрей Перепелица, первый заместитель генерального директора АО "Технодинамика" Юрий Польский, генеральный директор ООО "Экспериментальная мастерская "НаукаСофт" и президент ассоциации разработчиков, изготовителей и потребителей средств электропитания "Электропитание" Сергей Халютин, генеральный директор ООО "Управляющая компания "Финансово-промышленной группы "Уральские заводы" Виталий Шурыгин и советник генерального директора СЭГЗ Ольга Шурыгина.

- Важнейшим залогом стабильной работы на рынке является постоянное инвестирование в развитие предприятия. Это тот курс, которого мы придерживаемся, и будем придерживаться из года в год. И очень ценно, что в этом вопросе у всех акционеров и членов совета директоров СЭГЗ единая позиция: мы работаем для развития завода. Акционеры также обновили состав совета директоров предприятия: избрана работоспособная команда, которая может многое сделать для завода, - прокомментировал решения акционеров председатель совета директоров АО "СЭГЗ" Виталий Шурыгин.

Справка "РГ"

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.