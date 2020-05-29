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29.05.2020 15:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Экспортный центр Оренбуржья оказал поддержку бизнесу на удаленке

Текст: Наталья Саванкова (Оренбург)
Сотрудники Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Оренбургской области перешли на удаленную работу и в условиях самоизоляции продолжили оказывать услуги предпринимателям, занимающимся экспортной деятельностью.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С середины марта всю работу перевели в онлайн-режим и проводили консультации представителей малого и среднего бизнеса с применением всех доступных средств связи -телефона, электронной почты и бесплатных мессенджеров.

Фото: Личный архив Сергея Кныша
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- Мы запустили и постоянно поддерживаем работу "горячей линии" по вопросам ведения бизнеса в условиях пандемии. За это время нам уже поступили десятки звонков. Постоянно на линии находятся один-два сотрудника центра. Учитывая особенности ограничительного режима, работа "горячей линии" ведется без перерыва на выходные и праздничные дни, - говорит руководитель Центра поддержки экспорта Оренбургской области Дарья Макарова.

В рамках услуги "Содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства на международных электронных торговых площадках" был расширен перечень интернет-площадок, при работе с которыми представители бизнеса могут рассчитывать на государственную поддержку.

- Электронная торговля - это одна из составляющих успешного экспорта, которая позитивно воспринимается российскими несырьевыми отраслями. В планах на 2020 год делается особая ставка на оказание такого вида поддержки. В этой связи мы увеличили количество вебинаров, посвященных электронной коммерции, регистрации и продвижению на маркетплейсах, - пояснила Дарья Макарова.

Еще до пандемии был выявлен повышенный интерес у представителей малого и среднего бизнеса региона к международным торговым площадкам Alibaba, Amazon и E-bay. По ним провели серию антикризисных вебинаров в течение апреля и мая. В ходе них был выявлен ряд барьеров для успешного продвижения малого бизнеса. В частности, это обязанность отправить продукцию за рубеж в короткий промежуток времени после дистанционной оплаты, а также высокая стоимость логистических услуг при растущем объеме поставок. Эксперты дали ценные советы участникам электронной торговли, как предупредить риски и снизить финансовые потери при торговле на международных электронных площадках. Между тем они остаются интересны для продвижения собственной продукции за рубеж производителям одежды, обуви, аксессуаров, игрушек, товаров для будущих мам и спортсменов. Пользуются спросом у зарубежных покупателей также товары для дома, кухни и мебель из России.

Фото: Сергей Медведев
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- Разумеется, поддержка экспорта не ограничивается лишь электронной коммерцией. Действующим и потенциальным экспортерам региональный Центр поддержки экспорта готов оказывать и другие востребованные услуги. Среди них помощь в получении сертификатов и патентов, юридическую поддержку, перевод материалов на иностранные языки, проведение маркетинговых исследований, отправку пробных партий продукции за рубеж и другие в рамках утвержденных лимитов, - говорит генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов.

В настоящий момент внедряется механизм поиска потенциальных иностранных покупателей с возможностью проведения онлайн-переговоров.

Абсолютное большинство услуг остаются бесплатными, лишь в некоторых случаях предусмотрено софинансирование от экспортеров в размере 20-30 процентов от реальных затрат. Поэтому обратившись в Центр поддержки экспорта предприниматели смогут сэкономить солидную сумму собственных средств.

Центр поддержки бизнеса был создан в 2017 году Корпорацией развития Оренбургской области. Все партнеры ЦПЭ получают услуги в режиме "одного окна", что позволяет предпринимателям экономить время и средства. В 2019 году благодаря господдержке в Оренбуржье было заключено около 100 экспортных контрактов на общую сумму 22,74 миллиона рублей, это в три раза превышает показатели предыдущего периода. Основу оренбургского экспорта малых и средних предприятий составляет сельскохозяйственная, промышленная, текстильная продукция. Бизнес региона впервые на внешний рынок вывел фигурный шоколад и композитные материалы. При содействии Центра поддержки экспорта предприниматели Оренбургской области стали поставлять продукцию в 21 страну мира, среди новых направлений - Южная Корея, Люксембург, Иран, и США.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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