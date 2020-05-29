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29.05.2020 17:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: facebook.com/lizasolonchenko Фото: facebook.com/lizasolonchenko
Фото: facebook.com/lizasolonchenko

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода. Об этом "РГ" сообщил помощник председателя Нижегородского областного суда Валерий Лазарев.

Елизавету Солонченко обвиняют в получении взятки в особо крупном размере: уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ. 29 мая 2020 года в Московский районный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшей главы города.

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Следствие установило, что с 2013 года по 2018 год обвиняемая неоднократно получала незаконное денежное вознаграждение от нижегородских компаний. Известно о шести фактах взяток на общую сумму свыше 79,5 миллиона рублей. "Установлено, что в настоящее время Солонченко Елизавета Игоревна проживает на территории Англии, в связи с чем, 28.05.2020 года она была объявлена в международный розыск", - пояснил Валерий Лазарев.

Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения. Вынесено постановление о заключении обвиняемой под стражу сроком на 2 месяца с момента передачи ее правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента ее фактического задержания на территории страны.

Елизавета Солонченко занимала должность главы Нижнего Новгорода в 2017 году. Она сложила депутатские полномочия 26 декабря 2018 года. Свое решение она на тот момент объяснила личными причинами.

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