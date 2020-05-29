Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода. Об этом "РГ" сообщил помощник председателя Нижегородского областного суда Валерий Лазарев.

Елизавету Солонченко обвиняют в получении взятки в особо крупном размере: уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ. 29 мая 2020 года в Московский районный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшей главы города.

Следствие установило, что с 2013 года по 2018 год обвиняемая неоднократно получала незаконное денежное вознаграждение от нижегородских компаний. Известно о шести фактах взяток на общую сумму свыше 79,5 миллиона рублей. "Установлено, что в настоящее время Солонченко Елизавета Игоревна проживает на территории Англии, в связи с чем, 28.05.2020 года она была объявлена в международный розыск", - пояснил Валерий Лазарев.

Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения. Вынесено постановление о заключении обвиняемой под стражу сроком на 2 месяца с момента передачи ее правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента ее фактического задержания на территории страны.

Елизавета Солонченко занимала должность главы Нижнего Новгорода в 2017 году. Она сложила депутатские полномочия 26 декабря 2018 года. Свое решение она на тот момент объяснила личными причинами.