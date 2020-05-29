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29.05.2020 18:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Под Саратовом рабочие нанесли разметку на грунтовую дорогу

Текст: Алексей Юхтанов (Саратов)

На грунтовой дороге в городе Петровск Саратовской области появилась белая разделительная полоса как на асфальтированной трассе. Такая "достопримечательность" стала предметом шуток для пользователей соцсетей.

Оказалось, что разметка на грунтовой дороге образовалась при проведении калибровки оборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела строительства и ЖКХ администрации Петровского района Дмитрий Чапурина.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В редакцию агентства жительницей Петровска Ниной Гамаюновой было направлено видео, в котором видно, что на грунтовую дорогу нанесена разметка. Автора сюжета, снятого 27 мая поясняет, что эта не асфальтированная дорога ведет в дачный поселок.

"Это не ноу-хау. Это подрядная организация ООО "Меридиан" выполняла работы по калибровке своего оборудования на дороге не общего пользования, это обычная полевая дорога. Данные работы нужны для того, чтобы на основных дорогах с асфальтовым покрытием потом нанести качественную разметку, чтобы соблюсти нормы расхода краски, ровность и так далее", - пояснил Чапурин.

По его словам, эти работы необходимо проводить, когда автомобиль с оборудованием находится в движении. Некоторые организации делают такие работы в тупиковых местах на асфальтовом покрытии, но потом эту краску трудно удалить, другое дело - на грунте.

Чапурин уточнил, что разметка была нанесена за счет подрядчика, бюджетных средств потрачено не было. Сейчас полосу ликвидировали, чтобы она не вводила в заблуждение водителей.

Власть Работа власти Регионы Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область РГ-Видео

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