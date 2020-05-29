Новости

В Псковской области утонула 15-летняя девочка 12:27
Имущество замглавы Хакасии арестовали по делу о взятке 12:27
Колокольцев наградил четверых московских полицейских 12:18
Крейсер "Петр Великий" подготовили к выходу в Баренцево море 12:17
Австрийский клуб лишили шести очков за нарушение социальной дистанции 12:09
Белорусы стали больше потреблять молочных продуктов и мяса 12:09
Полиция напомнила об ответственности за нарушение режима повышенной готовности 12:08
Режиссер "Логана": Хью Джекман не вернется к роли Росомахи 12:07
Почта России начала доставлять лекарства 12:03
Роспотребнадзор подсчитал, кто из нижегородцев чаще болеет COVID-19 11:53
Дэвид Линч показал, над чем он трудится в самоизоляции 11:53
Частные образовательные учреждения Москвы получили поддержку по аренде 11:51
В этом году ВС РФ получат около 4 тысяч современных автомобилей 11:49
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 7 июня 11:47
Twitter скрыл сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе 11:42
Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса 11:41
Член группы "Чай вдвоем" рассказал о пережитом в 8 лет изнасиловании 11:37
В Башкирии откроют первую экономическую зону "Алга" 11:37
В Петербурге подтвердили еще 11 смертей от коронавируса 11:36
ДТП с участием трех грузовиков произошло на МКАД 11:32
Читатели впервые сами выберут лучший детектив 11:31
Юрий Лоза отозвался на спор Пригожина со Шнуровым 11:30
Внешний госдолг Беларуси уменьшился на 500 миллионов долларов 11:26
В Дагестане за сутки от COVID-19 умерли 50 человек 11:26
СК "Крымский" начнет принимать спортсменов сборных с 15 июня 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
29.05.2020 11:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Роспотребнадзор подсчитал, кто из нижегородцев чаще болеет COVID-19

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Подавляющее число заболевших COVID-19 нижегородцев - 73 процента - это граждане от 18 до 65 лет, у которых заболевание протекает бессимптомно, в легкой или средней степени тяжести. Эти данные озвучило управление Роспотребнадзора по региону.

Еще 19 процентов - это жители старше 65 лет, в особенности те, кто страдает сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, и хроническими болезнями органов дыхания. У людей этой возрастной группы инфекция протекает достаточно тяжело.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
За сутки в России подтверждено 8572 случая COVID-19 в 84 субъектах

По данным Роспотребнадзора, достаточно высокой сохраняется доля бессимптомного течения заболеваний - около 46 процентов от общего числа протестированных. На данный момент в регионе протестировано свыше 200 тысяч человек, каждый день выполняется около 5-6 тысяч обследований.

- Нам удается выявлять таких заболевших благодаря большим объемам тестирования. То, что 29 мая подтвержденных случаев больше, чем несколько дней ранее, не должно вводить в заблуждение. Отдельные такие эпизоды возможны и не свидетельствуют об общем ухудшении ситуации. Однако дальнейшая ситуация очень сильно зависит от того, насколько серьезно нижегородцы будут относиться к режиму самоизоляции, отметил губернатор Глеб Никитин.

По данным на 29 мая, в Нижегородской области зафиксировано 9244 случая коронавирусной инфекции, за минувшие сутки был верифицирован 281 диагноз. Общее число летальных исходов достигло 89, пятеро пациентов с COVID-19 скончались за последние сутки. Выздоровело и выписаны 3508 человек, сообщила пресс-служба правительства региона.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Власти Москвы обнародовали карту прогулок
Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт Мукран
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Доктор Мясников перечислил причины ослабления коронавируса в стране
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря