Роспотребнадзор подсчитал, кто из нижегородцев чаще болеет COVID-19

Подавляющее число заболевших COVID-19 нижегородцев - 73 процента - это граждане от 18 до 65 лет, у которых заболевание протекает бессимптомно, в легкой или средней степени тяжести. Эти данные озвучило управление Роспотребнадзора по региону.

Еще 19 процентов - это жители старше 65 лет, в особенности те, кто страдает сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, и хроническими болезнями органов дыхания. У людей этой возрастной группы инфекция протекает достаточно тяжело.

По данным Роспотребнадзора, достаточно высокой сохраняется доля бессимптомного течения заболеваний - около 46 процентов от общего числа протестированных. На данный момент в регионе протестировано свыше 200 тысяч человек, каждый день выполняется около 5-6 тысяч обследований.

- Нам удается выявлять таких заболевших благодаря большим объемам тестирования. То, что 29 мая подтвержденных случаев больше, чем несколько дней ранее, не должно вводить в заблуждение. Отдельные такие эпизоды возможны и не свидетельствуют об общем ухудшении ситуации. Однако дальнейшая ситуация очень сильно зависит от того, насколько серьезно нижегородцы будут относиться к режиму самоизоляции, отметил губернатор Глеб Никитин.

По данным на 29 мая, в Нижегородской области зафиксировано 9244 случая коронавирусной инфекции, за минувшие сутки был верифицирован 281 диагноз. Общее число летальных исходов достигло 89, пятеро пациентов с COVID-19 скончались за последние сутки. Выздоровело и выписаны 3508 человек, сообщила пресс-служба правительства региона.