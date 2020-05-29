Ученые назвали Пермь самым зеленым городом России

Ученые из Московского государственного университета оценили степень распространения зеленых зон в городах России.

Об этом сообщает Научно-информационный журнал Вестник ОНЗ РАН. На первом месте оказалась Пермь, где доля озелененных территорий в черте города составляет 73 процента. Для сравнения, в Москве этот показатель составляет 66 процентов.

Исследование зеленых зон городов выполнены на основе космических снимков высокого пространственного разрешения и данных картографических геопорталов. В озелененные территории вошли все незастроенные и незапечатанные асфальтом площади.

Ученые надеются, что данные их исследования в будущем позволят более эффективно планировать развитие городского пространства и предпринимать больше мероприятий по благоустройству и озеленению.