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29.05.2020 08:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В 10 больницах Прикамья выявили невыплату надбавок за COVID-19

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Прокуратура Пермского края завершила проверку учреждений здравоохранения, сотрудники которых пожаловались на отсутствие в заработной плате стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Как пояснили в прокуратуре, приняты меры реагирования в связи с неверным расчетом выплат медикам. Перерасчет заработных плат был произведен в 10 учреждениях здравоохранения края. В 13 медицинских организациях пресечена практика неправомерного удержания налога на доходы физических лиц из сумм стимулирующих выплат.

В результате врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой помощи доначислены денежные средства на общую сумму более 53 миллиона рублей. Кроме этого, в целях предотвращения нарушений прав медицинских работников прокурорами будет проверена своевременность начисления и осуществления стимулирующих выплат за особые условия труда за май 2020 года.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пандемия коронавируса COVID-19

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