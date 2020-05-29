В 10 больницах Прикамья выявили невыплату надбавок за COVID-19

Прокуратура Пермского края завершила проверку учреждений здравоохранения, сотрудники которых пожаловались на отсутствие в заработной плате стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Как пояснили в прокуратуре, приняты меры реагирования в связи с неверным расчетом выплат медикам. Перерасчет заработных плат был произведен в 10 учреждениях здравоохранения края. В 13 медицинских организациях пресечена практика неправомерного удержания налога на доходы физических лиц из сумм стимулирующих выплат.

В результате врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой помощи доначислены денежные средства на общую сумму более 53 миллиона рублей. Кроме этого, в целях предотвращения нарушений прав медицинских работников прокурорами будет проверена своевременность начисления и осуществления стимулирующих выплат за особые условия труда за май 2020 года.