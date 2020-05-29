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29.05.2020 11:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Башкирии откроют первую экономическую зону "Алга"

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкирии появится первая особая экономическая зона "Алга". Соответствующее постановление №764 подписал 27 мая 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook глава Башкирии Радий Хабиров, особая экономическая зона "Алга" будет одним из крупнейших в Азии газохимических кластеров. Это сотни миллиардов в экономику, тысячи рабочих мест, мощнейший новый драйвер развития, считает Хабиров.

Фото: iStock
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В правительстве Башкирии уточнили, что две трети площади ОЭЗ "Алга" уже распределены среди семи якорных инвесторов, большая часть которых будет заниматься нефтехимией высокого передела. Остальные производства - мясокомбинат, сборка светодиодных устройств, выпуск оборудования для пошива индивидуальной интеллектуальной спецодежды для промышленности.

До 2025 года региональный бюджет вложит в инженерную инфраструктуру более 6 миллиардов рублей. Резиденты в свою очередь инвестируют 26 миллиардов рублей, создадут около двух тысяч рабочих мест.

Напомним, особая экономическая зона - территория, на которой для предпринимателей действует льготный режим. Резиденты таких территорий имеют существенные налоговые льготы, вплоть до ста процентов, а взамен создают новые производства и рабочие места.

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