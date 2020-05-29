В Дзержинске из-за распродажи досрочно закрыли гипермаркет

В Дзержинске Нижегородской области гипермаркет "Карусель" на проспекте Циолковского, 61 закрыли за три дня до официально объявленного срока закрытия торговой точки. Причина - нарушение требований Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности.

В рамках программы трансформации бизнеса X5 Retail Group - владелец бренда "Карусель" - заявила о закрытии 31 мая 20 магазинов в разных городах России, в том числе и в Дзержинске. В связи с этим была объявлена распродажа товарных остатков, что привело к ажиотажному спросу населения на уцененные товары и скоплению большого количества покупателей у входа в гипермаркет.

Как сообщили в городской администрации Дзержинска, информацию о наличии большого количества людей у магазина им сообщили жители, после чего на место выехали сотрудники администрации и полицейские, уполномоченные составлять протоколы о подобных правонарушениях. После переговоров с руководством торговой точки было принято решение о закрытии магазина.

В соответствии с указом губернатора Нижегородской области, протоколы о нарушении норм эпидемиологической безопасности должны быть направлены для рассмотрения и принятия решения в суд, который может наложить штраф на нарушителей-юрлиц в сумме от ста до трехсот тысяч рублей.