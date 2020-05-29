В индустриальных парках Самарской области созданы все условия для инвесторов

Агентство по привлечению инвестиций (АПИ) Самарской области продолжает серию видеоэфиров с представителями институтов поддержки бизнеса и частными партнерами.

Гостем очередной видеовстречи стал директор индустриального парка АО "АВТОВАЗ" Алексей Востриков. Сегодня в списке резидентов индустриального парка АО "АВТОВАЗ" 19 компаний среднего и малого бизнеса из России, Германии, Италии и Франции. Одни резиденты являются поставщиками АВТОВАЗа или их деятельность связана с автопромом, другие специализируются в различных сферах бизнеса - от изготовления мебели до продукции для аэрокосмической отрасли.

- Проекту всего три года, и это достаточно большая площадка, - рассказывает Алексей Востриков. - Предположу, что это самая большая подобная площадка в Самарском регионе - 100 тысяч квадратных метров производственных площадей. Это первое преимущество, я считаю. Второе - это наша конкурентоспособная цена, я ее даже называю антикризисная цена. Поискать сегодня тарифы со стоимостью квадратного метра от 130 рублей в месяц - очень сильно надо постараться. Ко всему прочему наша площадка оснащена всеми необходимыми коммуникациям, инженерными мощностями. У нас есть своя команда специалистов. Мы продвигаем себя не только как индустриальный парк, мы помогаем нашим резидентом в достижении тех или иных коммерческих целей. Еще одно преимущество - это наши мощные технические компетенции. В нашей группе собраны высококлассные специалисты производственники и энергетики, которые работают над каждым проектом нашего резидента. Ведут, что называется, в ручном режиме: от разработки проекта до полного запуска и потом сопровождения всего производственного цикла.

В свою очередь, исполнительный директор АПИ Сергей Никитин подчеркнул, что инвестор этой площадки экономит на стройке, потому что есть готовое помещение в отличном состоянии, на техническом оснащении, потому что есть мостовые краны и прочее оборудование, а также экономит на множестве технических специалистов, на АХО и даже на организации охраны по периметру индустриального парка. Все эти вопросы на площадке индустриального парка решены.

По словам Алексея Вострикова, заявки от потенциальных резидентов приходят и сейчас ежедневно:

- На площадке еще есть свободные площади - около 20-25 тысяч квадратных метров. Некоторые площадки готовы к приему резидентов хоть завтра, некоторые требуют некоторого ремонта и будут готовы чуть позже. Но есть очень приятная новость. Наши возможности расширяются. Полагаю, потенциальных инвесторов у индустриального парка будет еще больше.

Алексей Востриков отметил, что некоторые переговоры сейчас идут в режиме онлайн. Таким образом индустриальный парк даже расширил свои возможности для коммуникации с резидентами или потенциальными партнерами из других городов, регионов и даже стран. Тем более, если потенциальный инвестор не имеет возможности приехать и провести осмотр площадки, это можно сделать онлайн - создан специальный аккаунт.

Напомним, АПИ в Самарской области работает с инвесторами по принципу "одного окна": агентство занимается занимаемся подбором площадок, помогает структурировать проект, содействует в переговорах с госорганами и комплексно его сопровождает даже после реализации. Для того, чтобы связаться со специалистами агентства, необходимо заполнить заявку на инвестиционном портале Самарской области.

- В Самарской области понемногу снимаются ограничения. Регион плавно возвращается в более привычный для себя режим работы, и мы сейчас тоже переводим в практическую плоскость наши дистанционные разговоры с инвесторами, - отметил Сергей Никитин.