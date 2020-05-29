В индустриальных парках Самарской области созданы все условия для инвесторов

Новости

В Свердловской области пять женщин с COVID-19 родили здоровых детей 18:34
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым 18:26
Российские ученые объяснили феномен колец Сатурна 18:26
В японском городе Китакюсю началась вторая волна коронавируса 18:22
В Британии раскопали "китайского" птерозавра 18:20
Турция откроет с 1 июня пляжи, бассейны и рестораны 18:18
"Лосиный тест" оказался не по зубам Skoda Superb и Volkswagen Passat 18:10
Территория ВДНХ открывается с 1 июня 18:02
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 16 июня 18:01
Экзамены в театральные вузы будут проходить за защитным экраном 17:57
РЖД начнет продавать маски и перчатки во всех поездах дальнего следования 17:49
"Джон Уик" должен был называться по-другому 17:49
В Мурманской области продлили ограничения на въезд и выезд 17:48
ЦБ актуализировал стресс-тесты для НПФ с учетом коронавируса 17:43
Российские представители активно работают в комиссиях МОК 17:35
В Подмосковье снова откроют парикмахерские 17:28
В Москве введут новые правила выгула собак 17:21
В Сочи 34 санатория готовы принять курортников с 1 июня 17:21
В Польше раскрыли многовековую дипломатическую тайну 17:18
Минздрав определил время приема пациентов врачами-инфекционистами 17:16
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко 17:11
Мурманский кукольный театр откроет новый сезон спектаклем про войну 17:07
Захарова: Демарши США подрывают стратегическую стабильность 17:03
СК назвал сумму взятки, с которой задержали мэра Славгорода 17:01
Сульянов: Без помощи Григория Рапоты турнир MMA в Минске мог не состояться 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Видеоинтервью "РГ" о влиянии коронавируса на мировой рынок труда
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
29.05.2020 17:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В индустриальных парках Самарской области созданы все условия для инвесторов

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Агентство по привлечению инвестиций (АПИ) Самарской области продолжает серию видеоэфиров с представителями институтов поддержки бизнеса и частными партнерами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Гостем очередной видеовстречи стал директор индустриального парка АО "АВТОВАЗ" Алексей Востриков. Сегодня в списке резидентов индустриального парка АО "АВТОВАЗ" 19 компаний среднего и малого бизнеса из России, Германии, Италии и Франции. Одни резиденты являются поставщиками АВТОВАЗа или их деятельность связана с автопромом, другие специализируются в различных сферах бизнеса - от изготовления мебели до продукции для аэрокосмической отрасли.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
В Самаре бизнес подключился к "Неделе предпринимательства" онлайн

- Проекту всего три года, и это достаточно большая площадка, - рассказывает Алексей Востриков. - Предположу, что это самая большая подобная площадка в Самарском регионе - 100 тысяч квадратных метров производственных площадей. Это первое преимущество, я считаю. Второе - это наша конкурентоспособная цена, я ее даже называю антикризисная цена. Поискать сегодня тарифы со стоимостью квадратного метра от 130 рублей в месяц - очень сильно надо постараться. Ко всему прочему наша площадка оснащена всеми необходимыми коммуникациям, инженерными мощностями. У нас есть своя команда специалистов. Мы продвигаем себя не только как индустриальный парк, мы помогаем нашим резидентом в достижении тех или иных коммерческих целей. Еще одно преимущество - это наши мощные технические компетенции. В нашей группе собраны высококлассные специалисты производственники и энергетики, которые работают над каждым проектом нашего резидента. Ведут, что называется, в ручном режиме: от разработки проекта до полного запуска и потом сопровождения всего производственного цикла.

В свою очередь, исполнительный директор АПИ Сергей Никитин подчеркнул, что инвестор этой площадки экономит на стройке, потому что есть готовое помещение в отличном состоянии, на техническом оснащении, потому что есть мостовые краны и прочее оборудование, а также экономит на множестве технических специалистов, на АХО и даже на организации охраны по периметру индустриального парка. Все эти вопросы на площадке индустриального парка решены.

По словам Алексея Вострикова, заявки от потенциальных резидентов приходят и сейчас ежедневно:

- На площадке еще есть свободные площади - около 20-25 тысяч квадратных метров. Некоторые площадки готовы к приему резидентов хоть завтра, некоторые требуют некоторого ремонта и будут готовы чуть позже. Но есть очень приятная новость. Наши возможности расширяются. Полагаю, потенциальных инвесторов у индустриального парка будет еще больше.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
В индустриальном парке "Преображенка" созданы уникальные условия для бизнеса

Алексей Востриков отметил, что некоторые переговоры сейчас идут в режиме онлайн. Таким образом индустриальный парк даже расширил свои возможности для коммуникации с резидентами или потенциальными партнерами из других городов, регионов и даже стран. Тем более, если потенциальный инвестор не имеет возможности приехать и провести осмотр площадки, это можно сделать онлайн - создан специальный аккаунт.

Напомним, АПИ в Самарской области работает с инвесторами по принципу "одного окна": агентство занимается занимаемся подбором площадок, помогает структурировать проект, содействует в переговорах с госорганами и комплексно его сопровождает даже после реализации. Для того, чтобы связаться со специалистами агентства, необходимо заполнить заявку на инвестиционном портале Самарской области.

- В Самарской области понемногу снимаются ограничения. Регион плавно возвращается в более привычный для себя режим работы, и мы сейчас тоже переводим в практическую плоскость наши дистанционные разговоры с инвесторами, - отметил Сергей Никитин.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Дату голосования по Конституции назначат с учетом мнения Минздрава
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
За сутки в России подтверждено 8572 случая COVID-19 в 84 субъектах
В Подмосковье снова откроют парикмахерские
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии