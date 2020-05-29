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29.05.2020 13:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кирове произошла вспышка коронавируса в детском саду

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кирове выявлен очаг коронавируса в группе детского сада. Об этом сообщили в правительстве региона.

По результатам тестирования COVID-19 установлен у семи детей, их госпитализировали в инфекционные больницы. 16 ребят, также посещавших группу, помещены на домашний карантин.

Фото: iStock
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Еще одна новая вспышка коронавируса зарегистрирована в коммерческом банке. Там COVID-19 выявлен у 11 сотрудников, около 60 работников финансовой организации отправлены на карантин. По предварительным данным, причиной стало нарушение противоэпидемиологических рекомендаций по ограничению рабочих контактов с гражданами из других регионов.

Ранее вспышки коронавируса зафиксировали в четырех организациях региона. В стационаре больницы скорой медицинской помощи коронавирусную инфекцию обнаружили сначала у пациента, а затем в ходе тестирования - еще у 44 человек.

Еще 17 случаев выявили на крупном производстве Кирова. 51 случай заражения произошел на предприятии в Малмыжском районе.

Число летальных случаев за сутки увеличилось до 15. В инфекционных госпиталях скончались две жительницы Малмыжского района, 67 и 79 лет. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 12 из них находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, пять подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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