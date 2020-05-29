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29.05.2020 17:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области прошел первый онлайн-форум экспортеров

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Самарской области прошёл первый международный онлайн-форум 2R2, который организовала Торгово-промышленная палата региона совместно с министерством экономического развития и инвестиций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Форум проводится с целью оказания содействия самарским экспортерам при выходе на внешние рынки, создания коммуникационной площадки для прямого диалога предпринимателей Самарской области и стран-партнеров для успешного наращивания объема несырьевого экспорта.

Фото: iStock
В индустриальных парках Самарской области созданы все условия для инвесторов

Участниками онлайн-форума стали руководители компаний-экспортеров, специалисты торгово-промышленной палаты, представители региональных органов исполнительной власти, профильные ассоциации и объединения, ведущие эксперты различных отраслей. В частности, на форуме состоялась онлайн-конференция, посвященная реализации региональной составляющей национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Представители Агентства по привлечению инвестиций (АПИ), которое работает в режиме "одного окна" для инвесторов в Самарской области, рассказали на конференции об инвестиционной привлекательности региона и инструментах поддержки бизнеса.

Кроме этого в мае этого года в рамках форума прошел цикл вебинаров с участием экспортеров и импортеров зарубежных стран, во время которых прошли взаимные презентации экономического, инвестиционного и туристического потенциалов регионов, а также компаний-экспортеров.

- Необходимо популяризировать экспортную деятельность, показывать предпринимателям, что вывести их продукцию на зарубежные рынки реально, - уверен министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Тем более, что у нас есть положительный опыт даже небольших самарских компаний, которые, не побоявшись трудностей, уже не первый год успешно продают свою продукцию во многих странах.

Справка "РГ"

Для связи со специалистами АПИ можно заполнить форму заявки на инвестиционном портале Самарской области.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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