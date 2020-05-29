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29.05.2020 10:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане СК проверит информацию о загрызших овчарку алабаях

Текст: Олег Корякин (Казань)

Татарстанское подразделение СК РФ начало проверку в связи с агрессивным поведением двух собак породы алабай в Лаишевском районе республики. Поводом послужили сообщения в местных СМИ о том, что псы загрызли овчарку на глазах девочки.

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Кроме того, алабаи при попустительстве хозяина давно терроризируют жителей поселка. От граждан много раз поступали жалобы чиновникам и полиции, но никаких мер принято не было.

Сейчас СУ СК России по РТ выясняет все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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