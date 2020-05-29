Хуснуллин: К 1 сентября в Тулуне сдадут 155 домов в микрорайоне Березовая роща

До 1 сентября в Тулуне сдадут 155 домов в микрорайоне Березовая роща. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, осмотрев вместе с и.о. губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым ход строительства в микрорайоне.

Выяснилось, что первые 12 индивидуальных домов будут введены в строй уже до середины июня. Затем в августе - еще 143. Всего же в планах до конца года ввод 168 домов. Строится там и школа на 1245 мест: она должна быть готова к августу 2021 года.

До конца этого года будут введены еще в эксплуатацию три многоквартирных дома по 25 квартир каждый. Треть квартир передадут работникам "Российских железных дорог", остальные - в муниципальную собственность для обеспечения жильем бюджетников. Уже закончено устройство надземной части дома по ул. Попова, идут работы по укладке кровли и установке оконных рам. На улице Тухачевского строительно-монтажные работы намерены завершить в конце июня этого года.

"Срок сдачи объектов индивидуального жилищного строительства абсолютно реальный. Особое внимание сейчас нужно уделить благоустройству, чтобы люди заехали в дома до конца года. В целом темпы набраны неплохие, но их необходимо наращивать", - заключил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что в кратчайшие сроки должна быть благоустроена главная городская магистраль - улица Ленина. Ее протяженность - 2,4 км, сметная стоимость работ - свыше 160 млн рублей. Реконструкция идет в рамках областной государственной программы "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" на 2019-2024 годы.

Игорь Кобзев пообещал, что работы на улице Ленина завершатся к 1 сентября. Он отметил, что за каждым объектом сегодня закреплено ответственное лицо, осуществляется ежедневный контроль. Все необходимое для решение задачи есть.

Марат Хуснуллин и Игорь Кобзев так же осмотрели ход работ по восстановлению плавательного бассейна "Дельфин" и ФОК "Олимпия". Эти спортобъекты серьезно пострадали летом прошлого года во время паводка. Их капитально отремонтировали. Бассейн и ФОК открыли для посещений, но сейчас занятия не проводятся из-за карантина. Идет благоустройство прилегающей территории. Его планируется завершить в июне.

Еще один важный спортивный объект, о строительстве которого просили жители Тулуна, - лыжная база. Ее строят на средства благотворительного фонда. Стоимостью в 12 млн рублей, она готова на 90%.