Марат Хуснуллин отметил прогресс в восстановлении Тулуна

В городе Тулуне Иркутской области побывал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Вместе с и.о. губернатора области Игорем Кобзевым они осмотрели ход работ по строительству жилья и социальных объектов. Увиденное порадовало вице-премьера.

- Объекты, которые в марте, когда я здесь был прошлый раз, не строились, сегодня возводятся полным ходом, - сказал Хуснуллин. - Работа организована неплохо, но ее еще очень много. Проблема одна - сжатые сроки. Здесь короткое лето, поэтому организационная работа должна вестись в круглосуточном режиме. Ряд объектов связаны между собой: нужно чтобы и дорогу вовремя отремонтировали, и подвели инженерные сети. Очень важно сделать хорошее благоустройство, чтобы люди почувствовали, что стало в городе лучше.

В частности, микрорайоне Угольщиков вице-премьер увидел строительство сразу 13 объектов. Самый крупный - школу на 1275 мест - строит ПАО НК "Роснефть". Железобетонный каркас здания уже готов, специалисты устанавливают окна, ведут наружное утепление фасадов, внутреннюю отделку помещений, устройство внутренних инженерных коммуникаций. Часть работ финансируется из областного бюджета: устройство подъездных путей и освещение прилегающей территории. График соблюдается. По мнению Марата Хуснуллина, к 1 сентября школу реально сдать.

Введут в этом году в эксплуатацию и инфекционное отделение на 28 коек Тулунской городской больницы. Его на собственные средства возводит ПАО "Сбербанк". Здесь завершается устройство котлована, фундаментов, начат монтаж корпуса. Для подключения отделения к инженерным сетям из областного бюджета выделено 30 млн рублей. Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями. Технологическое присоединение проведут к середине июля.

На соседней стройплощадке полностью готовы три трехэтажных дома на 66 квартир для людей, потерявших жилье из-за наводнения. Осталось сделать благоустройство: заасфальтировать проезжую часть, установить освещение, скамейки, разбить клумбы. По договору эта работа будет завершена в середине июля. Рядом начата подготовка площадки для строительства шести восьмиэтажных домов на 496 квартир. На ней идут буровзрывные работы. Вскоре начнется создание фундаментов. Сдать дома в эксплуатацию планируется к Новому году.

В 2021 году в микрорайоне завершат строительство еще двух объектов. Это детский сад на 140 мест, на строительной площадке начаты подготовительные работы. ОАО "Газпром" строит физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Получено положительное заключение государственной экспертизы, на площадке начаты подготовительные работы.

Врио Губернатора Игорь Кобзев отметил, что работы в Тулуне шли и во время режима самоизоляции из-за коронавируса. Строителям было выдано специальное разрешение. По нему все работники из других регионов проходят двухнедельную обсервацию, на площадках и в местах проживания специалистов соблюдаются все необходимые меры безопасности:

- Нам нужно усиливать работу, и мы это делаем. Будем наращивать темпы строительства, подведения сетей и благоустройства.

Кобзев согласился, что есть места, где еще, как заметил вице-премьер, не дорабатывается. Это придомовые территории, общественные пространства, дорожное полотно. "Здесь нужно усилить работу, привести дороги в порядок, сделать разметку, установить остановочные павильоны. Микрорайон должен рассматриваться как единый объект. С подрядными организациями, которые будут саботировать работу, мы будем разбираться отдельно, подключая правоохранительный блок, - сказал и.о. губернатора.