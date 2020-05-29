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29.05.2020 13:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае полиция задержала мэра Славгорода

Текст: Сергей Зюзин

Сотрудники алтайской полиции задержали главу Славгорода Сергея Горбунова - по предварительным данным, за взяточничество. Силовое сопровождение обеспечили бойцы спецназа Росгвардии.

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В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю "РГ" подтвердили факт задержания мэра, отказавшись от подробных комментариев. По информации источников "РГ", "материальное вознаграждение" было связано с преференциями в сфере поставок угля.

48-летний Сергей Горбунов до 1998 года служил в Вооруженных Силах. Затем окончил Барнаульский юридический институт МВД России и работал в органах МВД. Горбунов был начальником полиции МО МВД "Славгородский", затем возглавлял МО МВД "Петропавловский", последнее место службы - начальник МО МВД "Каменский" (по 2018 год). Награжден медалями "За отличие в службе" I, II и III степеней и "За доблесть в службе", нагрудными знаками "Участник боевых действий" и "За верность долгу".

Губернатор Виктор Томенко проинформирован правоохранительными органами о задержании главы Славгорода Сергея Горбунова по подозрению в получении взятки. В его отсутствие работой администрации города руководит исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Дмитрий Петраков. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.

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