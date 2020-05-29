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29.05.2020 14:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новую редакцию Генплана Новосибирска примут осенью

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Власти Новосибирска перенесли утверждение актуализированного Генерального плана города на октябрь 2020 года. Новая редакция документа будет определять стратегию развития мегаполиса на ближайшие 10 лет.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Ранее предполагалось, что Совет депутатов города Новосибирска утвердит документ на сессии в июне. Причиной переноса стала эпидемия коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничительные меры.

- Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и режим самоизоляции, который продолжает действовать в Москве, не позволили структурам в Минэкономразвития РФ оперативно согласовать документ. Поэтому мы вынуждены перенести рассмотрение Генплана на осеннюю сессию горсовета, - объяснил изменение сроков мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Прежняя редакция Генерального плана начала действовать в 2007 году. С тех пор в городе произошли значительные изменения. Изменились и перспективы его развития. Например, программа "Академгородок 2.0" предполагает реализацию ряда масштабных научных и социальных проектов. Решение актуализировать Генплан мэрия приняла в сентябре 2018 года.

- В основе обновленного документа лежат решения, принятые ранее. Однако город динамично меняется, меняются экономические взаимоотношения, технологии, транспорт. Поэтому потребовалось актуализировать Генеральный план города и изменить подходы, - прокомментировал глава города.

За прошедшие полтора года в этом направлении была проделана большая работа. Состоялись обсуждения документа в районах города, прошли слушания с участием общественных деятелей, специалистов и других заинтересованных лиц. В результате в мэрию поступило более тысячи замечаний и предложений, которые учтены в новом варианте.

Например, после дискуссий и обсуждений было решено оставить зоной научно-производственной застройки территорию, прилегающую к зданию "Академпарка" (технопарка). Предложение превратить эту площадку в зону общественно-деловой застройки было отклонено. Также принято решение сохранить в черте Новосибирска дачные общества, которых насчитывается 180. Эти участки не будут отданы под многоэтажную застройку.

Анатолий Локоть сообщил, что Совет депутатов города Новосибирска рассмотрит Генплан на сессии, которая запланирована на октябрь этого года.

Справка "РГ"

Над новой редакцией Генплана работал департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Непосредственным же разработчиком документа стало МБУ "Институт градостроительного планирования".

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

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