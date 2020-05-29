На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 7 июня

В Ставропольском крае приняли решение снова продлить режим самоизоляции, введенный на территории региона с 31 марта. В постановлении, которое сегодня подписал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, уточняется, что ограничительные меры будут действовать до 7 июня.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации Ставропольского края, вносит изменения в постановление от 26 марта "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края".

В постановлении практически ничего в режиме самоизоляции не обновилось, кроме подготовки к открытию санаториев на территории Ставрополья, в частности, на КМВ.

- Совместно с руководителями санаторно-курортных учреждений обеспечить неукоснительное соблюдение Рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, направленных письмом Роспотребнадзора РФ, - говорится в документе.

Автоматически до 7 июня продлены все специальные пропуска, ранее выданные гражданам. Жителям региона все так же можно покидать дом только для похода в магазин или аптеку, чтобы выбросить мусор, выгулять собаку или отправиться к вокзалам, аэропортам.

По данным на 29 мая в Ставропольском крае выявлены 2320 случаев коронавируса, 82 из них за последние сутки. Скончались 45 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Почти тысяча человек выздоровели.