В КБР на двух адвокатов завели дело за драку с полицейскими

В Кабардино-Балкарии следственное управление СК РФ по республике возбудило два уголовных дела в отношении адвокатов из Адвокатской палаты региона. Как сообщили в пресс-службе ведомства, их подозревают в применении насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

- В городе Нарткала Урванского района сотрудники ОМВД выехали проверить информацию о незаконной организации азартных игр. Сотрудница заведения отказалась пропустить полицейских и вызвала адвоката. Приехав, он грубо разговаривал с сотрудниками полиции и провоцировал на конфликт. После подошел вплотную к полицейскому и ударил лбом в голову, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Адвоката задержали и отвезли в здание ОМВД Урванского района, а чуть позже туда приехали еще три представителя Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии. Они попытались войти в здание, однако без адвокатского ордера их не пустили.

- Вышедший на шум начальник отдела полиции потребовал от адвокатов покинуть здание и на категорический отказ выполнить его требования, при содействии других сотрудников полиции, вытеснил их за дверь. Адвокат, оказавшись на улице, предпринимала неоднократные попытки, отталкивая полицейских, прорваться в здание. Сотруднику полиции, пытавшемуся ей воспрепятствовать, адвокат нанесла удар рукой в лицо, а затем ногой в область паха, - добавили в следственном ведомстве.

Сейчас специалисты изучают действия адвокатов, а также сотрудников полиции. Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.