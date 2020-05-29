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29.05.2020,  
12:17
Текст:  Светлана Цыганкова

Крейсер "Петр Великий" подготовили к выходу в Баренцево море

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Минобороны РФ
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Экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" подготовился к выходу в Баренцево море. Здесь он отработает ряд боевых задач одиночного плавания.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, в море флагман флота выйдет на следующей неделе. Экипаж уже пополнил артиллерийский и ракетный боезапас.

Военные моряки сдали зачеты по своим специальностям, провели тренировки на боевых постах, отработали учения по борьбе за живучесть корабля, по приготовлению крейсера к бою и походу, а также к плаванию в узкостях.

В Баренцевом море моряки проверят комплекс оружия, радиотехнического, гидроакустического вооружения и аппаратуру радиоэлектронной борьбы.

"Петр Великий" - тяжелый атомный ракетный крейсер ордена Нахимова проекта 1144. Предназначен для уничтожения авианосных групп противника. Водоизмещение - 23,7 тысячи тонн. Автономность плавания - 60 суток, дальность - не ограничена. Экипаж - 1035 военнослужащих, из которых 800 - матросы. Несет артиллерийское, ракетное, противолодочное и другое вооружение. Авиационная группа - три вертолета Ка-27.

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