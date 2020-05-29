Мурманский кукольный театр откроет новый сезон спектаклем про войну

Мурманский областной театр кукол откроет новый театральный сезон спектаклем для семейного просмотра о Великой Отечественной войне под рабочим названием "Эшелон". Об этом корреспонденту "РГ" рассказал директор театра Евгений Суханов. По его словам, открытие нового сезона предполагается в сентябре.

- Это совершенно новый спектакль, - отметил он. - Мы заказали для него в Санкт-Петербурге вагон-теплушку в качестве декорации. Она будет "разрезана", поскольку действие спектакля будет происходить именно в вагоне. Но по масштабу вагон будет как настоящий. О сюжете спектакля я рассказать не могу. Но скажу, что эта постановка будет "со слезами на глазах" и с гордостью за нашу Победу.

Театр работает над спектаклем, используя новые возможности, которые появились у него после переезда в новое здание - бывший гарнизонный Дом офицеров в Мурманске, который ремонтировался в течение двух лет. По словам Евгения Суханова, созданный в 1933 году театр до 2019 года не имел своего помещения. С 1973 года он размещался в здании Мурманской областной научной библиотеки. Театральные цеха были расположены в разных местах Мурманска. Теперь они все объединены в одном здании, и благодаря этому подготовка спектаклей занимает времени в несколько раз меньше, чем до переезда.