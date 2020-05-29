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29.05.2020,  
16:56
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Новейший БДК "Петр Моргунов" на испытаниях отстрелялся в море

Фото: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь" Фото: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"
Фото: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"

Экипаж новейшего большого десантного корабля "Петр Моргунов", завершающего заводские ходовые испытания, выполнил комплекс артиллерийских стрельб по воздушным и морским надводным целям.

Проверка вооружения проводилась в морских полигонах Балтийского флота в Калининградской области совместно с представителями Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь", где был построен БДК. Испытания "Петра Моргунова" обеспечивают боевые корабли, суда вспомогательного флота, морская авиация и береговые войска БФ.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, на предыдущем этапе испытаний вертолеты Ка-27 и самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24 произвели облет корабля. Они имитировали действия средств воздушного условного противника на различных скоростях, высотах и дистанциях, для проверки радиотехнического вооружения БДК и радиолокационных станций комплексов ПВО.

Перед этим в главной базе флота - Балтийске в десантный отсек корабля через аппарели проводилась загрузка и выгрузка различных видов бронетехники (танки, бронетранспортеры и другие боевые машины), личного состава соединения морской пехоты и 11 армейского корпуса Балтийского флота.

Справка "РГ"

Новейший большой десантный корабль "Петр Моргунов" - первый серийный БДК проекта 11711 - спущен на воду в мае 2018 года. Корабли этого проекта способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений.

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