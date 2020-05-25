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25.05.2020,  
13:37
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининград)

БДК "Петр Моргунов" возобновил испытания после ремонта

Фото: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь" Фото: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"
Фото: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, вышел на финальную стадию заводских ходовых испытаний в Балтийское море.

Испытания БДК начались в декабре прошлого года, но в конце марта корабль прервал их и вернулся на акваторию ПСЗ "Янтарь" для проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе завода.

Фото: Алексей Ерешко
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- Во время прохождения испытаний часть комплектующих гидравлической системы корабля вышла из строя. Сейчас все неисправности устранены и десантник находится в море, - сообщил руководитель проекта 11711 Андрей Парфенов.

На заключительном этапе заводских ходовых испытаний корабль выполняет артиллерийские стрельбы. Планируется, что в начале июня "Петр Моргунов" перейдет к государственным испытаниям, а по их завершении будет передан заказчику. БДК водоизмещением около 5000 тонн станет крупнейшим в этом классе кораблей в ВМФ России.

Справка "РГ"

БДК "Петр Моргунов" - первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в июне 2015 года, спущен на воду в мае 2018 года.

Головной БДК этого проекта - "Иван Грен" передан в состав ВМФ России в июне 2018 года и сейчас базируется на Северном флоте. С апреля 2019 года ПСЗ "Янтарь" ведет строительство двух БДК модернизированного проекта 11711 - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

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Фото: Miguel Mendez/Wikimedia.org
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