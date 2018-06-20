На БДК "Иван Грен" впервые подняли Андреевский флаг

Торжественная церемония первого поднятия военно-морского флага России (Андреевского флага) на большом десантном корабле (БДК) "Иван Грен" прошла в Калининграде.

В церемонии на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", где построили БДК, приняли участие корабелы, представители заказчика - Минобороны РФ, первые лица области, а также внук вице-адмирала Грена Федор Ерохин.

Первый подъем Андреевского флага - особый день в истории корабля, он означает вступление его в строй. Был зачитан приказ главкома ВМФ, которым новый БДК зачисляется в состав 121 бригады десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Уже сегодня корабль отправится к северным берегам, как сообщил на церемонии губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Корабль был заложен в 2004 году. К сожалению, начало его строительства выпало на непростые для нашего государства годы, - отметил заместитель Главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. - Пройдя череду корректировок, доработок, экспертиз, испытаний, корабль достойно будет представлять ВМФ России. Он назван именем вице-адмирала Ивана Ивановича Грена, блестящего морского офицера, "бога артиллерии" военно-морского флота. Я уверен, что экипаж сделает все, чтобы корабль был достоин этого имени.

Командир корабля, капитан 3 ранга Виктор Васильев пронес полотнище перед парадным строем экипажа. Андреевский флаг взвился на флагштоке под звуки Государственного гимна России и крики "Ура!"

Справка "РГ"

Большой десантный корабль океанской зоны "Иван Грен" - головной БДК проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". В Калининграде продолжается строительство первого серийного корабля этого проекта - БДК "Петр Моргунов", спущенного на воду 25 мая 2018 года.

БДК способны перевозить на расстояние до 3,5 тысячи морских миль 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников, два вертолета Ка-29. Основа вооружения - шестиствольные автоматические 30-миллиметровые пушки.