В Мурманской области продлили ограничения на въезд и выезд

В Мурманской области режим повышенной готовности по COVID-19 сохранится до 15 июня. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

- В регионе наблюдается рост инфицированных - это относится к Мурманску, Североморску и Мончегорску, поэтому в ближайшие две недели ограничения на въезд и выезд сохраняются, - отметил он.

Остается в силе и повышенный контроль соблюдения масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

На утро 29 мая в Мурманской области выявлено 60 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе по эпидемиологической безопасности. В Апатитах прибавилось 5 больных COVID-19, в Мурманске - 37, в Североморске - 4, в Мончегорске - 13. При этом в Белокаменке, которая раньше считалась основным очагом коронавируса в Мурманской области, выявлен лишь один новый заболевший. По данным специалистов Роспотребнадзора, Белокаменка исключена из списка очагов и больше не является территорией распространения инфекции.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Заполярье составляет 3136.