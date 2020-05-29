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29.05.2020 06:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Олег Басилашвили рассказал, что главное в жизни человека

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
На портале БДТdigital, который у Большого драматического театра (БДТ) имени Г.А. Товстоногова появился во время карантина, в рубрике "Буфет" состоялся "Разговор о профессии" с Олегом Басилашвили. Но речь шла не только об этом.
Фото: Светлана Мазурова /РГ Фото: Светлана Мазурова /РГ
Фото: Светлана Мазурова /РГ

В прямом эфире народный артист СССР в диалоге с актрисой БДТ Полиной Маликовой (Толстун) - 12 лет они играют вместе в спектакле "Дядюшкин сон" - почти два часа общались со зрителями.

Главное - приносить людям радость

Олег Валерианович, чем вы занимаетесь во время самоизоляции?

Олег Басилашвили: Я бы назвал это самоликвидацией. Шутка! Боюсь коронавируса. А чем занимаюсь? Есть о чем подумать, что-то вспомнить, оценить свою жизнь.

Фото: youtube.com/Lindsey Stirling
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Я сейчас смотрю передачи "Открытый урок с Дмитрием Быковым". Талантливо, во многом, может, спорно. Но то, что Быков говорит о Булгакове и о романе "Мастер и Маргарита" - это безумно интересно. Я это чувствовал, когда играл Воланда (в фильме "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко. - "РГ"), но выразить словесно не мог.

Посоветуйте, что нужно обязательно прочитать детям?

Олег Басилашвили: Скажу про себя. Первая книжка, которую я прочитал самостоятельно - "Приключения Тома Сойера". Можно начинать с других, когда ребенку восемь-девять лет, "рецептов" нет.

А какой главный совет вы дали бы внукам?

Олег Басилашвили: Жизнь коротка и надо сотворить в ней как можно больше хорошего. Мне кажется, главная задача человека - приносить людям радость.

Спасибо врачам!

"Спасибо огромное врачам за их вклад, - сказал во время прямого эфира со зрителями, - Олег Басилашвили. - Они тоже заболевают. И даже есть смертельные случаи. Я вспоминаю и медсестер, и нянечек. Это молодые девочки, но они так ведут себя, что как будто перед тобой мама, сочувствуют тебе, хотят помочь и знают, как это сделать".

Фото: Ленфильм
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БДТ имени Г.А. Товстоногова запустил всероссийскую благотворительную эстафету в поддержку медицинских работников, оказавшихся сейчас на передовой в борьбе с коронавирусом. 17 мая во время марафона артисты целый день читали документальные записи современных врачей, борющихся с COVID-19. БДТ вместе с фондами "Не напрасно" и "Живой", журналом "Театр" собрали около четырех миллионов рублей, на которые для НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе были закуплены необходимые медикам средства индивидуальной защиты. Инициативу БДТ подхватили многие театры страны.

Во время прямого эфира актеры Олег Басилашвили и Полина Маликова обратились к зрителям с просьбой пожертвовать деньги медикам: "Отправьте хотя бы по рублю и это хорошо. Врачи совершенно беззащитны сейчас".

Чай или кофе?

В прямом эфире Народный артист СССР Олег Басилашвили в диалоге с актрисой БДТ Полиной Маликовой (Толстун) - 12 лет они играют вместе в спектакле "Дядюшкин сон" - почти два часа общались со зрителями. Оба перед эфиром набросали план беседы. Но, как со смехом признались в финале, не очень-то получилось следовать написанному.

Говорили о важнейших моментах профессиональной жизни, о театре, режиссерах, партнерах по сцене. Самым счастливым временем своей жизни Олег Басилашвили считает учебу в студии МХАТ и служение БДТ, которое длится уже более 60 лет. Актер рассказал о своем дебюте, который "стал настоящим провалом" и надолго выбил его из колеи. Это случилось на спектакле "Варвары" в 1959 году (роль - Степан Лукин). А потом были яркие роли в спектаклях Товстоногова - Князя Серпуховского в "Истории лошади", Джингля в "Пиквикском клубе", Войницкого в "Дяде Ване" и другие работы, которые до сих пор памятны зрителям. Беседовали о многом. О гениях в живописи, театре, кино, о таланте российских и зарубежных артистов, от игры которых не оторваться.

Есть у вас любимый западный актер, Олег Валерианович?

Олег Басилашвили: Есть. Я восторгаюсь Аль Пачино, Робертом Де Ниро, Дастином Хоффманом. Можно с ума сойти, как играет Мюррей в фильме "Сломанные цветы".

Говорят, актеры - хорошие психологи. Вы хорошо разбираетесь в людях?

Олег Басилашвили: Нет. Я часто обманываюсь. Мне кажется, что в людях много хорошего, но я часто разочаровываюсь.

А еще были бытовые блиц-вопросы:

- Кофе или чай?

- Чай.

- Кошка или собака?

- Собака.

- Любимое блюдо?

- Жареная картошка с луком.

Зрители писали любимому актеру: "Ощущение, как будто сидишь рядом с вами, какое счастье!", "Вас можно слушать бесконечно!", "Я с детства восхищаюсь вами", "Вы самый лучший Воланд", "Бурные аплодисменты. Браво!".

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