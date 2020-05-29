Петербуржец украл 43 млн руб под видом создания концертного агентства

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства крупного мошенничества. Знакомый обманул бизнесмена на 43 миллиона рублей, обещал, что откроет концертное агентство, но в итоге пропал с деньгами.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, все началось с того, что 33-летний мужчина обратился к своему знакомому - крупному городскому предпринимателю - и предложил ему стать инвестором в концертном агентстве.

Бизнесмен согласился. Знакомый несколько раз просил перечислить ему крупные суммы. Всего за два года он получил порядка 43 миллионов рублей, но концертное агентство так и не открыл.

Устав ждать звездного часа, бизнесмен обратился в полицию. В ведомстве увидели во всей этой истории признаки мошенничества. В ближайшее время несостоявшемуся директору концертного агентства изберут меру пресечения.