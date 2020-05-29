У главврача калининградской больницы нашли коронавирус

Главному врачу Центральной городской клинической больницы Калининграда Сергею Литвиненко диагностировали COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

ЦГКБ - одна из больниц Калининграда, в которой проходят лечение пациенты с пневмонией и COVID-19. По информации штаба, сейчас состояние главврача не вызывает опасений. Сергей Литвиненко изолировался в своем кабинете. Он живет там, получает лечение и руководит коллективом с помощью дистанционных средств связи.

По состоянию на 29 мая коронавирус в Калининградской области выявили у 1409 человек. 593 пациента выздоровели, 24 скончались. О двадцать четвертом летальном исходе стало известно сегодня. Умерла 84-летняя пациентка, имевшая тяжелые сопутствующие заболевания.