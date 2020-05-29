Уровень финансовой грамотности в пилотных регионах выше, чем в остальных

Уровень финансовой грамотности в пилотных регионах оказался выше, чем в остальных. Об этом свидетельствует исследование аналитического центра НАФИ, которые выяснили у опрошенных респондентов, насколько ясно у них понимание соотношения "риск - доходность" при выборе финансовых продуктов. А также откладывают ли они некоторые суммы на непредвиденные расходы, сравнивают ли альтернативные предложения при выборе кредитных продуктов и какие действия необходимо предпринять при обнаружении обмана со стороны финансовой организации.

Ликвидация неграмотности

Проект Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" реализуется с 2011 года. Тогда же были определены два пилотных региона: Калининградская область и Волгоградская область. В 2013 году к ним добавились Республика Татарстан, Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края, а также Архангельская, Саратовская и Томская области.

Исследование НАФИ показало, что регионы, реализующие программы повышения финансовой грамотности, демонстрируют лучшую динамику показателей по сравнению с общероссийской.

Так, наблюдается рост доли опрошенных, верно понимающих соотношение "риск - доходность" при выборе финансовых продуктов. В пилотных регионах таковых 71%, в регионах-участниках - 69%, по России в целом - 66%.

В пилотных регионах откладывают некоторую сумму на непредвиденные расходы 37%, в регионах-участниках - 36%, в остальных регионах - 25%.

В регионах проекта растет и доля тех, кто перед оформлением кредитной услуги сравнивает условия в разных организациях: в пилотных их 81%, в регионах-участниках - 64%, а в других - 57%.

Также интересно отметить, что и в регионах проекта, и в среднем по России по сравнению с предыдущими годами растет доля людей, знающих, куда обращаться, если их права в банке или страховой компании нарушены (Роспотребнадзор, ЦБ, судебные органы и др.). В пилотных это 52%, в регионах-участниках - 47%, а по России в целом - 39%.

Начинали с нуля

Лидер - Калининградская область - приступила к реализации федерального проекта по финансовой грамотности одной из первых в стране. Тогда региону пришлось многое создавать с нуля, в том числе нормативно-правовую базу и структуру органов управления программой. Впоследствии результатами этой работы воспользовались другие субъекты РФ. Что касается аудитории участников образовательных проектов, она за прошедшие годы выросла в самом западном российском регионе в десятки раз.

Секрет в том, что мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения, не насаждаются "сверху". Власти отбирают гражданские инициативы образовательных учреждений, библиотек, экспертных сообществ и воплощают их в жизнь с помощью грантов.

К примеру, в библиотеке имени Чехова в Калининграде регулярно проходят бесплатные курсы по финансовой грамотности для всех желающих. Последние стартовали в феврале текущего года, а во время всеобщей самоизоляции их перевели в онлайн-режим. Эксперт - известный в Калининграде финансовый консультант Михаил Кочин - рассказывает, как планировать финансы, формировать "подушку безопасности", инвестировать, уберечь себя от финансовых мошенников и ненужных кредитов.

Кто самый грамотный

Калининградская область второй год подряд лидирует в рейтинге финансовой грамотности субъектов РФ. Согласно исследованию НАФИ, самый высокий уровень финансовой грамотности в Калининградской области продемонстрировали мужчины и женщины в возрасте 45-59 лет, люди с высшим образованием, квалифицированные специалисты и руководители. Самый низкий уровень - неработающие (студенты и домохозяйки), люди, не пользующихся финансовыми продуктами, сельские жители. В 2019 году индекс финансовой грамотности калининградцев достиг 13,22 балла при общероссийском показателе в 12,37 балла. Сам индекс рассчитывается на основании ответов респондентов на вопросы анкеты. В анкетировании два года подряд принимают участие 85 тысяч респондентов по всей стране.

Неплохие показатели и у Архангельской области, которая участвует в проекте с 2014 года. С тех пор северяне стали гораздо грамотнее распоряжаться своим бюджетом.

- В 2019 году индекс финансовой грамотности жителей региона, по сравнению с предыдущим годом, увеличился с 12,29 до 12,53. При этом по таким важным индикаторам, как формирование сбережений, сбережения в виде вкладов, использование банковских карт, безналичная оплата покупок, использование мобильного и интернет-банка, показатели Архангельской области выше общероссийских, - отмечает министр финансов Поморья Елена Усачева.

Занятия по финансовой грамотности в регионе проводятся для людей всех возрастов - от дошкольников до северян "серебряного возраста". Наилучшие показатели - у детей и молодежи. В минувшем году в программе приняли участие более 260 тысяч жителей области.

Школа вожатых

В Волгоградской области обучение финансовой грамотности охватывает разные возрастные категории: от мала до велика. Школьникам объясняют, как пользоваться карманными деньгами, для них проводят чемпионаты, где они меряются полученными знаниями со сверстниками. В этом году состязание прошло, естественно, в удаленном формате.

Сведения о распространенных способах мошенничества, особенностях кредитования и прочих важных вещах пытаются донести до каждого населенного пункта. Работают выездные группы, которые организуют занятия в местных школах или клубах. А на урок приходят как местные жители, так и из соседних деревень - группы доставляют автобусами.

В Волгограде даже работает региональная Школа вожатых финансовой грамотности. На конкурсной основе взяли 113 человек - до финала добралось, конечно, меньше. В основном это студенты педагогического университета (все-таки работа с детьми - это прежде всего их профиль), несколько учащихся медицинского вуза и шестеро педагогов пришкольных лагерей.

- Мне было просто интересно для общего развития. Хотелось узнать что-то новое. Иногда чувствовала, что не хватает знаний в этой сфере. Выходишь в магазин - уже может сложиться непонятная ситуация. Конечно, проблем с электронными платежами у меня не было, но не помешает уточнить, куда и в каких случаях стоит обратиться. А вот у старшего поколения бывают затруднения. Мне уже приходилось помогать бабушке, - объяснила свой интерес к школе вожатых будущий учитель Светлана Варгулевич.