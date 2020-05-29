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29.05.2020 11:51
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В театре драмы в Архангельске выберут лучших актеров онлайн

Текст: Диана Титенко (Архангельск)
Архангельский государственный театр драмы проведет в социальных сетях прямую трансляцию закрытия 87-го театрального сезона. В ходе нее директор театра Сергей Самодов и главный режиссер Андрей Тимошенко объявят имена артистов и названия спектаклей, победивших в зрительском голосовании.

Как сообщили в театре, традиционно уже девятый год подряд по итогам сезона зрители выбирают лучшие постановки, только теперь это происходит в новом онлайн-формате. Так, в социальной сети "ВКонтакте" 15 мая запустили зрительское голосование по восьми номинациям: "Лучший спектакль", "Лучшее художественное решение", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший ансамбль" и "Лучший дуэт".

В этом году соревновались три постановки с основной сцены драмтеатра - "Гамлет", "Баба Шанель" и "Огниво", а также три с камерной - "Доктор Айболит", "Волшебное кольцо" и "Сарафан".

Фото: Светлана Мазурова /РГ
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Как отметил главный режиссер театра Андрей Тимошенко, для того, чтобы выбирать лучших актера и актрису, спектакли нужно видеть вживую, поэтому в голосовании участвовали только те постановки, которые были показаны на сцене.

- Это спектакли, премьера которых состоялась в уходящем сезоне. Зритель посмотрел их в театре, а не онлайн, - подчеркнул режиссер.

Количество проголосовавших по сравнению с прошлым годом не изменилось. Поклонники театра по традиции оставляют в соцсетях свои комментарии, в которых выражают благодарность актерам и называют сезон отличным. Все с нетерпением ждут оглашения результатов.

Итоги конкурса объявят 29 мая в 18.00 в официальной группе театра в соцсети "ВКонтакте" и на его YouTube-канале.

Этой весной театр драмы в Архангельске показывал спектакли в онлайн-формате, организуя прямые трансляции или показы постановок в записи. Так, зрители увидели последнюю премьеру этого сезона - постановку "Пряслины. Две зимы и три лета" по произведению Федора Абрамова, которая собрала более 70 тысяч просмотров онлайн, а также "Василия Теркина" и "Грозу".

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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