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29.05.2020 11:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге подтвердили еще 11 смертей от коронавируса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге число умерших пациентов с коронавирусом инфекцией достигло 178 человек. Еще 11 смертей подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Среди погибших три женщины от 69 до 83 лет и восемь мужчин, самому молодому было 34 года.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В релизе комздрава отмечается, что у всех пациентов имелись серьезные хронические заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, атеросклероз. Некоторые страдали патологиями головного мозга и ожирением.

Все пациенты скончались от двусторонней пневмонии, которая появилась из-за коронавирусной инфекции.

Пациенты скончались в конце апреля и начале мая, но окончательное заключение о причинах их смерти появилось только сейчас. Это связано с тем, что работа комиссии требует времени и далеко не все умершие пациенты с положительным тестом на COVID-19, погибают именно из-за коронавируса. Например, еще в трех случаях, которые были рассмотрены комиссией за минувшие сутки, был сделан вывод, что пациенты умерли от других болезней, которые не связаны с новым вирусом.

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