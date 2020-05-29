В Псковской области утонула 15-летняя девочка

В Островском районе Псковской области 27 мая пропали две 15-летние девочки. Одна из них вчера вечером была найдена погибшей.

Как сообщили в СУ СК по Псковской области, девочки-подростки исчезли в районе деревни Елины. Их искали спасатели МЧС, правоохранители, военнослужащие Псковского гарнизона, волонтеры-поисковики и местные жители.

Через сутки после сообщения о пропаже девочек водолазы аварийно-спасательной службы подняли тело одной из них из местной реки Утроя. По предварительным данным, девочка утонула, явных признаков насильственной смерти нет. Но окончательно причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

Поиски второй пропавшей продолжаются.