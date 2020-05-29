В Великом Новгороде обрушилась часть Кремлевской стены

В Великом Новгороде произошло обрушение кирпичной кладки Кремлевской стены. Сейчас на месте работают спасатели и реставраторы, жертв нет, сообщает ГУ МЧС по Новгородской области.

Площадь обрушения составила девять квадратных метров. Осыпалась внешняя стена и участок внутренней кладки.

Реставрировать объект будут специалисты Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

Правда, как передает ТАСС со ссылкой на сотрудников музея, участок над Водными воротами Кремлевской стены, где и произошло обрушение, не реставрировался довольно давно. Между тем реставраторы давно подавали заявку, смету. Сроки реставрации будут зависеть от поступления финансирования.