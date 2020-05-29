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29.05.2020 13:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде СК завершил расследование уголовного дела против работников опеки

Текст: Наталья Козлова

Центральный аппарат Следственного комитета России объявил о завершении расследования уголовного дела о гибели сироты. Фигурантов расследования двое - бывшие начальник управления социальной защиты, опеки и попечительства администрации Вологды Григорий Поляков и специалист отдела этого же управления Раиса Понидаева.

Полякову предъявлено обвинение в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса - "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка" и "служебный подлог". Понидаевой предъявили несколько эпизодов служебного подлога, "повлекшего нарушение прав и законных интересов граждан".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Эта история началась в апреле 2017 года. В ту весну решением чиновника Полякова маленький мальчик был передан под опеку некой гражданки, Юлии Блохиной.

Контроль за семьей, в которой стал жить ребенок, был поручен сотруднику "опекунского" управления Раисе Понидаевой. Чиновники опеки получают зарплату за контроль и должны были проверять условия жизни мальчика у опекунов. Но не проверяли. Совсем.

Для отчетности Понидаева написала несколько фиктивных актов проверки условий жизни подопечного. В них чиновница записала, что опекунша Блохина соблюдает права ребенка.

В действительности же жизнь малыша в новой семье оказалась страшной. Его избивали регулярно и за все. Били так жестоко, что мальчику нужна была срочно помощь врачей. Но врачам его никогда не показывали. Если бы чиновники хоть раз поинтересовались жизнью малыша, он был бы жив.

В итоге от безнаказанности, опекунша совсем распоясалась. Как потом напишут следователи, "10 августа 2018 года Юлия Блохина в состоянии алкогольного опьянения, нанесла беспомощному ребенку множество ударов руками и подручными предметами, причинив мальчику телесные повреждения, от которых он впал в кому. После этого Блохина убедила мужа скрыть следы преступления, а свою дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила совершить самооговор, взяв на себя вину в избиении".

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
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Позже знакомая Блохиных, медсестра по профессии, вызвала бригаду "Скорой помощи". Ребенка отправили в больницу. Потом, после возбуждения уголовного дела, по просьбе СК мальчику пытались помочь ведущие отечественные медики, включая доктора Рошаля. Лучшие специалисты даже приезжали в вологодскую больницу.

В коме ребенок был очень долго. Но чуда, на которое надеялись все, не произошло - мальчик умер. Соболезнования тогда высказал лично Александр Бастрыкин.

Извергов-супругов Блохиных судили. По их просьбе - присяжные. Но и они сказали - виновны. После такого вердикта суд приговорил Юлию Блохину к 18 годам лишения свободы, а Евгения Блохина - к 4 годам. Они попробовали оспорить приговор, но эти сроки оставили в силе.

После опекунов, следователи пришли за чиновниками. На сегодня Поляков и Понидаева вину не признали, несмотря на собранные следствием доказательства. Но прокуратура аргументы СК посчитала серьезными. Все материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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